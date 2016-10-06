Азербайджан не понес убытки на облигациях Deutsche Bank

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) не понес убытки на снижении стоимости облигаций Deutsche Bank, входящих в инвестиционный портфель фонда.

Как сообщили в ответ на соответствующий запрос Report из ГНФАР, хотя в стоимости облигаций банка наблюдается кратковременное снижение, фонд не понес убытки в связи с этим: "Так как в соответствии с реализуемой инвестиционной стратегией фонд планирует сохранить собственные вложения до конца истечения их срока. Рыночная цена облигаций Deutsche Bank может варьироваться в течение дня. Однако из-за того, что фонд не намерен продавать их до истечения срока, какой-либо убыток исключен".

Напомним, что по информации ГНФАР, в инвестиционный портфель фонда входят облигации Deutsche Bank, эквивалентные 180 млн. долларов США. Это составляет 0,52% совокупного инвестиционного портфеля фонда. В целом, в облигационный портфель ГНФАР входит 691 эмиссия 227 различных эмитентов из 45 стран. Это свидетельствует о высокой диверсификации инвестиционного портфеля фонда.