Азербайджан и Standard Chartered Bank обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия

Азербайджан и британский Standard Chartered Bank обсудили ситуацию на глобальных финансовых рынках и управление валютными резервами.

Как передает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), переговоры состоялись в ходе встречи заместителя председателя ЦБА Али Ахмедова с главным исполнительным директором по долговым рынкам капитала британского Standard Chartered Bank Джоджо Оу.

"Стороны обсудили макроэкономическую среду, тенденции на глобальных финансовых рынках, актуальные тренды в управлении валютными резервами, а также динамику рынка суверенных облигаций и денежного рынка", - говорится в информации.

Участники встречи также затронули тему интеграции финансовых рынков Азербайджана в глобальную финансовую систему, потенциал Standard Chartered Bank в данном направлении и перспективы дальнейшего взаимодействия. Помимо этого, стороны обменялись мнениями по инициативам, представляющим обоюдный интерес, а также по вопросам обмена знаниями и практическим опытом.