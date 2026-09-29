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    Азербайджан и Standard Chartered Bank обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия

    Финансы
    • 29 сентября, 2026
    • 11:57
    Азербайджан и Standard Chartered Bank обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия

    Азербайджан и британский Standard Chartered Bank обсудили ситуацию на глобальных финансовых рынках и управление валютными резервами.

    Как передает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), переговоры состоялись в ходе встречи заместителя председателя ЦБА Али Ахмедова с главным исполнительным директором по долговым рынкам капитала британского Standard Chartered Bank Джоджо Оу.

    "Стороны обсудили макроэкономическую среду, тенденции на глобальных финансовых рынках, актуальные тренды в управлении валютными резервами, а также динамику рынка суверенных облигаций и денежного рынка", - говорится в информации.

    Участники встречи также затронули тему интеграции финансовых рынков Азербайджана в глобальную финансовую систему, потенциал Standard Chartered Bank в данном направлении и перспективы дальнейшего взаимодействия. Помимо этого, стороны обменялись мнениями по инициативам, представляющим обоюдный интерес, а также по вопросам обмена знаниями и практическим опытом.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Али Ахмедов Standard Chartered Bank Финансовые рынки Валютные резервы Азербайджана
    Azərbaycan və "Standard Chartered Bank" suveren istiqraz bazarındakı vəziyyəti müzakirə ediblər
    Azerbaijan, Standard Chartered Bank mull prospects for further co-op
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