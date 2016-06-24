​Азербайджан и Россия подписали соглашение по системе страхования "Зеленая карта"

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в рамках международной системы страхования "Зеленая карта". Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор российского бюро "Зеленая карта" Сергей Разуван на семинаре по автострахованию, организованном в рамках VII Азербайджанского международного страхового форума.

По его словам, соглашение подписано вчера в Баку. По условиям документа, с 1 августа граждане Азербайджана смогут получать компенсацию по страховым случаям в России, а российские граждане – в Азербайджане.