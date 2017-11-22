Atabank предлагает специальные скидки держателям карт

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Держатели пластиковых карт MasterCard от ОАО Atabank круглый год смогут получать скидки в ведущих объектах торговли и обслуживания Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

В рамках кампании Priceless Specials предоставляются скидки до 20% в ведущих кафе и ресторанах, магазинах разных секторов, таких как парфюмерия, спорт и здоровье, домашние аксессуары, цветы и др.

Оплачивая картами MasterCard от Atabank, держатели карт автоматически получают скидки. Также, программа Priceless Specials будет продолжать предоставлять новые скидки и предложения в будущем.

Более детальную информацию можно получить, перейдя по ссылке www.mastercard.az

Функционирующий с 1993 года Atabank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. В настоящее время сеть банка состоит из 31 филиалов и отделений в Баку и регионах республики. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам.