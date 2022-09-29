О нас

Ассоциация: В Азербайджане насчитывается свыше 25 финтехов

Ассоциация: В Азербайджане насчитывается свыше 25 финтехов В настоящее время в Азербайджане насчитывается более 25 участников рынка в сфере финансовых технологий
Финансы
29 сентября 2022 г. 11:00
Ассоциация: В Азербайджане насчитывается свыше 25 финтехов

В настоящее время в Азербайджане насчитывается более 25 участников рынка в сфере финансовых технологий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель совета директоров Общественного объединения "Азербайджанская ассоциация финтеха" Руслан Талыбов на конференции "Экосистема финтеха в Азербайджане: сегодня и завтра", организованной в Баку.

"Из них 20% это иностранные компании или их местные представители. 11% финтехов только вышли на рынок, 44% развиваются, а 45% совершенствовались и заняли свое место на рынке", - сказал Талыбов.

Кроме того, Р.Талыбов сообщил, что по глобальному индексу инноваций Азербайджан занимает 80-е место среди 132 стран, а по индексу цифровизации - 70-е место среди 110 стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Assosiasiya: "Azərbaycanda 25-dən çox fintex var"

Самое важное

Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины
Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины
28 сентября 2022 г. 15:35
В Азербайджане ожидается ежегодное повышение пенсий независимо от роста зарплаты
В Азербайджане ожидается ежегодное повышение пенсий независимо от роста зарплаты
28 сентября 2022 г. 15:24
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
27 сентября 2022 г. 14:33
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2022 г. 00:00
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
26 сентября 2022 г. 22:03
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
26 сентября 2022 г. 16:31
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
26 сентября 2022 г. 16:00
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
26 сентября 2022 г. 13:36
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
24 сентября 2022 г. 16:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi