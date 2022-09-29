Ассоциация: В Азербайджане насчитывается свыше 25 финтехов

В настоящее время в Азербайджане насчитывается более 25 участников рынка в сфере финансовых технологий

В настоящее время в Азербайджане насчитывается более 25 участников рынка в сфере финансовых технологий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель совета директоров Общественного объединения "Азербайджанская ассоциация финтеха" Руслан Талыбов на конференции "Экосистема финтеха в Азербайджане: сегодня и завтра", организованной в Баку.

"Из них 20% это иностранные компании или их местные представители. 11% финтехов только вышли на рынок, 44% развиваются, а 45% совершенствовались и заняли свое место на рынке", - сказал Талыбов.

Кроме того, Р.Талыбов сообщил, что по глобальному индексу инноваций Азербайджан занимает 80-е место среди 132 стран, а по индексу цифровизации - 70-е место среди 110 стран.