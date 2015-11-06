Американские фондовые индексы снизились

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ 5 ноября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,02% и составил 17 863,43 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,11% - до 2 099,93 пунктов, Nasdaq - на 0,29% - до 5 127,74 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,75% - до 6 364,90 пунктов, французский индекс CAC-40 вырос на 0,64% - до 4 980,04 пунктов, германский DAX - на 0,39% - до 10 887,74 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 3,40 долларов или 0,31% и составила 1 107,60 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0882 (-0,02%).