Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка

Алияр Гахраман оглы Мамедъяров назначен заместителем председателя Центрального банка Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
А.Мамедъяров родился в 1977 году в Баку. С 2001 года Мамедъяров работает на различных должностях в Центробанке. С мая 2016 года занимал должность советника председателя ЦБА. В 2017-2019 гг занимал пост председателя Попечительского совета Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF).
В феврале 2012 года награжден медалью "Терегги" за заслуги в развитии банковского дела.