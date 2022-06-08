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Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка

Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка Алияр Гахраман оглы Мамедъяров назначен заместителем председателя Центрального банка Азербайджанской Республики.
Финансы
8 июня 2022 г. 12:11
Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка

Алияр Гахраман оглы Мамедъяров назначен заместителем председателя Центрального банка Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

А.Мамедъяров родился в 1977 году в Баку. С 2001 года Мамедъяров работает на различных должностях в Центробанке. С мая 2016 года занимал должность советника председателя ЦБА. В 2017-2019 гг занимал пост председателя Попечительского совета Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF).

В феврале 2012 года награжден медалью "Терегги" за заслуги в развитии банковского дела.

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Версия на английском языке Central Bank of Azerbaijan gets new deputy chairman
Версия на азербайджанском языке Əliyar Məmmədyarov Mərkəzi Bankın sədrinin müavini təyin edilib

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