Алияр Мамедъяров назначен зампредом Центробанка

Алияр Гахраман оглы Мамедъяров назначен заместителем председателя Центрального банка Азербайджанской Республики.

Алияр Гахраман оглы Мамедъяров назначен заместителем председателя Центрального банка Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

А.Мамедъяров родился в 1977 году в Баку. С 2001 года Мамедъяров работает на различных должностях в Центробанке. С мая 2016 года занимал должность советника председателя ЦБА. В 2017-2019 гг занимал пост председателя Попечительского совета Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF).

В феврале 2012 года награжден медалью "Терегги" за заслуги в развитии банковского дела.