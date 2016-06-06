​Активы TBC Kredit выросли на 28%

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Общие активы небанковской кредитной организации (НКО) ООО TBC Kredit по итогам прошлого года составили 49,187 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет НКО, по сравнению с 2014 годом активы выросли на 28% или 10,77 млн. манатов.

За отчетный период общие обязательства TBC Kredit выросли на 52,8% или 13,264 млн. манатов и составили 38,384 млн. манатов, общий капитал сократился на 18,8% или 2,494 млн. манатов и составил 10,803 млн. манатов.

В прошлом году в структуре активов НКО на долю выданных клиентам кредитов и авансов пришлось 40,739 млн. манатов. Это на 4,296 млн. манатов или 11,8% больше по сравнению с предыдущим годом.