​Активы небанковских кредитных организаций выросли на 29%

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Активы действующих в Азербайджане небанковских кредитных организаций выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1 апреля 2015 года составили 713,11 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Центробанка, из них 69,89 млн. манатов приходится на долю кредитных союзов, 613,56 млн. манатов - кредитных организаций, финансируемых международными гуманитарными структурами, 29,66 млн. манатов - других небанковских кредитных организаций. Годовой прирост активов кредитных союзов составил 26,8%, кредитных организаций, финансируемых международными гуманитарными структурами, - 32,2%. Активы же небанковских кредитных организаций сократились на 7,1%.

За указанный период суммарный уставный капитал небанковских кредитных организаций вырос на 8,5% и составил 91,6 млн. манатов. В том числе, уставный капитал кредитных союзов вырос на 25,2%, составив 27,9 млн. манатов, кредитных организаций, финансируемых международными гуманитарными структурами - на 17,4%, составив 51,0 млн. манатов, других небанковских кредитных организаций - сократился на 32,0%, составив 12,7 млн. манатов.

Согласно отчету, число действующих в Азербайджане филиалов небанковских кредитных организаций составило 224 единицы, из них 212 - кредитные организации, финансируемые международными гуманитарными структурами, 12 - другие небанковские кредитные организации.