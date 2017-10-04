Активы банковского сектора Азербайджана составили 29,5 млрд манатов

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Совокупные активы 31 коммерческого банка Азербайджана на 1 сентября 2017 года составили 29,492 млрд манатов, совокупные обязательства - 26,568 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, балансовый капитал сектора составил 2,924 млрд манатов, вклады населения 6,872 млрд манатов.

Количество банковских филиалов составило 560, отделений - 142, POS-терминалов - 2 495. В банковском секторе заняты в общей сложности 16 167 человек.