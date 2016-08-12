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    ​Ak Yatırım увеличила прогнозы по Petkim

    Ak Yatırım: Прогноз по чистой прибыли Petkim за этот год увеличен с 599 млн. до 722 млн. турецких лир

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Компания Ak Yatırım повысила рыночную стоимость акций крупнейшего актива Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - нефтехимического холдинга Petkim с 4,89 до 5,33 турецких лир (TRY) сроком на 12 месяцев.

    Как сообщает Report со ссылкой на Borsa gündəm, в соответствующем отчете Ak Yatırım отмечает, что итоги второго квартала в кратчайшие сроки положительно повлияют на стоимость акций.

    "Во втором квартале этого года чистая прибыль Petkim составила 227 млн. турецких лир против наших прогнозов в 155 млн. турецких лир и средних рыночных ожиданий в 153 млн. TRY. Общие доходы компании с учетом налоговых, амортизационных и процентных отчислений в объеме 245 млн. турецких лир также оказались выше нашего прогноза (195 млн. турецких лир) и средних рыночных ожиданий (195 млн. турецких лир)", - отмечают аналитики инвестиционной компании.

    В отчете Ak Yatırım доходы Petkim за 2016 год также увеличены с 778 до 927 млн. турецких лир с учетом налоговых, амортизационных и процентных отчислений. Компания также повысила прогнозы по чистой прибыли Petkim за этот год с 599 млн. турецких лир до 722 млн. турецких лир.

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