​AGBank и Bank Standard объединяются

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ AGBank и BankStandard подписали протокол намерений в связи с первоначальным соглашением о консолидации.

Как сообщает Report со ссылкой на AGBank, вчера официально было заявлено о прекращении процесса консолидации между AGBank и ОАО Demirbank.

"В целях продолжения многолетней деятельности в новом формате, обслуживания клиентов в соответствии с современными стандартами, повышения эффективности деятельности квалифицированного персонала банка AGBank провел консультации с другим банком. В результате достигнуто первоначальное соглашение с одним из передовых банков страны - BankStandard, в соответствии с которым рабочая группа, состоящая из представителей банков, проведут совместную работу в направлении реализации присоединения AGBank к BankStandard", - говорится в заявлении.