ADIF сохранил стабильной ставку по страхуемым вкладам

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Сегодня Попечительский совет Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) провел собрание.

Об этом сообщил Report исполнительный директор фонда Азад Джавадов.

По его словам, на собрании решено сохранить на нынешнем уровне ставку по вкладам, подпадающим под страхование: “На данный момент годовая доходность 97% манатных вкладов ниже 15%, 67% долларовых вкладов – 3%. Серьезного роста ставок по вкладам нет, поэтому принято решение сохранить ставку по страхуемым вкладам на нынешнем уровне (манатные – 15%, долларовые – 3%)”.

Кроме того, на собрании утверждены правила продажи имущества закрытых банков на аукционах и сдачи его в аренду.