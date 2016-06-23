AccessBank предлагает клиентам новый продукт

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ ЗАО Accessbank с сегодняшнего дня предлагает клиентам новый продукт - "Восходящий" депозит.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, по условиям нового продукта чем дольше клиенты будут держать свои средства на депозитном счету, тем больше получат процентов от вложенной суммы. В течение активного периода депозита проценты повышаются через определенные промежутки времени. Еще одно преимущество "Восходящего" депозита в том, что клиенты могут в любое время забрать свой вклад со всеми начисленными по депозиту процентами.

"Восходящий" депозит могут открыть как физические, так и юридические лица в AZN и долларах США.

AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank занимается кредитованием микро и МСБ предприятий. Банк обладает широкой филиальной сетью в Азербайджане, где работают свыше 1800 человек. Агентство FitchRatings присудило AccessBank-у рейтинг BB+, который является наивысшим кредитным рейтингом среди всех банков Азербайджана.