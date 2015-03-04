​В Италии пройдет презентация Европейских игр "Баку-2015"

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В столице Италии Риме пройдет презентация Европейских игр "Баку-2015". В связи с этим, министр молодежи и спорта Азад Рагимов находится с официальным визитом в этой стране. Об этом Report сообщили в министерстве молодежи и спорта Азербайджана.

Сегодня в Национальной галерее современного искусства ("Galleria nazionaled "artemoderna") в Риме состоится презентация, на которой примут участие президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хикки, президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго, министр образования Италии Стефания Джанинии другие официальные лица.

В рамках презентации Европейских игр "Баку-2015" около 300 гостей смогут ознакомиться с выставкой, отражающую культуру, историю и памятники архитектуры нашей страны.

В конце мероприятия для гостей будет организована концертная программа.