 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В "Баку-2015" азербайджанские фехтовальщики будут бороться в командных соревнованиях

    Команды встретятся в 1/4 финала

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" продолжаются соревнования по фехтованию. Как сообщает Report, сегодня соревнования пройдут среди команд.

    В 9:00 начнется 1/4 финала соревнований между командами на саблях. Через полчаса начнутся командные соревнования среди мужчин на шпагах. 

    В обеих встречах соперниками наших спортсменов будут российские команды. Победитель женских соревнований в полуфинале встретится с Румынией, а мужских соревнований - с Италией. 

    Отметим, что в 4-й день соревнований по фехтованию будут разыграны 3 комплекта медалей, а состязания в этом виде спорта завершатся завтра. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi