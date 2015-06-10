Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В Астрахани состоится специальная акция, посвященная Первым Европейским играм "Баку-2015", которые пройдут в Азербайджане с 12 по 28 июня. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу губернатора Астраханской области, в ходе специальной акции, которая пройдет 10 июня в сквере имени Гейдара Алиева на набережной Приволжского затона астраханцы смогут поддержать Первые Европейские игры-2015.

Кроме того, в церемонии открытия игр в Баку 12 июня примет участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин.



