​Стали известны соперники азербайджанских команд по баскетболу 3x3 во время "Баку-2015"

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Международная федерация баскетбола обнародовала результаты жеребьевки соревнований мужской и женской сборных по баскетболу 3x3 на I Европейских играх "Баку-2015".

Как сообщает Report, в группе А женская сборная Азербайджана встретится с командами Голландии, Швейцарии и Греции, а мужская сборная будет бороться в группе Д с командами из Андорры, Чешской Республики и Швейцарии.

В группе Б будут представлены женские команды Чешской Республики, Бельгии, Турции и Украины, в группе С - Испании, Словении, Ирландии и Словакии, а в группе Д - Румынии, России, Израиля и Литвы.

В группе А в соревнованиях среди мужчин борьбу будут вести команды Словении, Румынии, Литвы и Израиля, в группе Б - России, Испании, Турции и Бельгии, в группе С - Эстонии, Сербии, Италии и Греции.

После соревнований, проходящих по круговой системе, все команды перейдут на отборочный этап и на данном этапе команды будут отбираться согласно окончательным результатам по группам.

Отметим, что турниры по баскетболу 3x3 будут проходить в Баку на протяжении четырех дней, начиная с 23 июня на предусмотренной для 2 000 зрителей временно созданной баскетбольной арене.