Азербайджанский боксер завоевал на I Европейских играх бронзовую медаль - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Участвующий на I Европейских играх "Баку-2015" боксер Тайфур Алиев провел очередную встречу.

Как сообщает Report, в весовой категории 56 кг он встретился с россиянином Бахтоваром Назировым.

В бою в полуфинале Т.Алиев не смог побороть российского боксера и проиграл со счетом 1:2.

Несмотря на это, он стал обладателем бронзовой медали.

10:45

Сегодня на I Европейских играх "Баку-2015" в соревнованиях по боксу за медали будут бороться 2 азербайджанских спортсмена. Как сообщает Report, это Хайбула Мусалов и Яна Алексеева.

В 12:30 в борьбе среди мужчин в 1/4 финала в весовой категории 75 кг Мусалов выйдет на ринг против белоруса Виталия Бондаренко. В случае победы в полуфинале он встретится с победителем пары Камиль Гардзиелик (Польша) - Золтан Харкса (Венгрия).

В 13:30 в борьбе среди женщин в 1/4 финала в весовой категории 60 кг Яна Алексеева встретится с россиянкой Зинаидой Добрыниной. Победитель встречи в полуфинале станет соперницей пары Ида Лундблад (Швеция) - Кэти Тэйлор (Ирландия).

А вечером на соревнованиях определятся финалисты. В борьбе среди мужчин в весовой категории 56 кг Тайфур Алиев в полуфинале встретится с россиянином Бахтоваром Назаровым. Победитель встречи будет бороться за золото с победителем пары Дмитрий Асанов (Белоруссия) - Гаис Ашфаг (Англия). Финальный бой состоится 25 июня.

Сегодня также в полуфинале на ринг выйдет другой боксер Теймур Мамедов. В весовой категории 81 кг соперником азербайджанского спортсмена будет россиянин Павел Силягин. Победитель этой встречи будет бороться за золото с победителем пары Валентино Манфредониа (Италия) - Александр Хижняк (Украина).

Отметим, что соревнования по боксу на I Европейских играх продлятся до 27 июня.