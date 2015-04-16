​Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики: Игры в Баку для нас равноценны Олимпийским

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Российская сборная по художественной гимнастике будет представлена на первых Европейских играх в Баку сильнейшим составом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, главный тренер сборной, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила, что на два места в команде претендуют лидеры Маргарита Мамун, Яна Кудрявцева и Александра Солдатова.

"На Играх в Баку будет представлена вся европейская художественная гимнастика, занимающая лидирующие позиции в мире, - подчеркнула Винер-Усманова. - Поэтому Игры в Баку для нас равноценны Олимпийским, и состав сборной России должен быть сильнейшим. Выбирать двух гимнасток, которые представят команду, нам предстоит из лидеров сборной Мамун, Кудрявцевой и Солдатовой. Участницы определятся после майского этапа розыгрыша Кубка мира, который состоится в Ташкенте".

Винер отметила, что выступление спортсменок в Баку, которое запланировано на 16-21 июня, удачно вписалось в общий план "художниц". В начале мая они выступят на чемпионате Европы в Минске, затем - на Европейских играх, в июле спортсменкам предстоит Универсиада в южнокорейском Кванджу, а чемпионат мира пройдет в сентябре в Штутгарте (Германия).

Европейские игры пройдут в столице Азербайджана с 12 по 28 июня 2015 года.