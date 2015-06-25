Севиль Буньятова завоевала на Евроиграх серебряную медаль

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Участвующей на I Европейских играх "Баку-2015" азербайджанской фехтовальщице Севиль Буньятовой пришлось довольствоваться серебряной медалью.

Как сообщает Report, в финале она проиграла полячке Анжелике Ватор со счетом 15:14. Этим количество завоеванных нашими спортсмена медалей на Евроиграх достигло 46-ти. В активе нашей страны 15 золотых, 13 серебряных и 18 бронзовых медалей.

Севиндж Буньятова на I Европейских играх "Баку-2015" проиграла в полуфинале польской спортсменке Анжелике Ватор со счетом 15:11. Таким образом, азербайджанская фехтовальщица стала обладателем бронзовой медали.

***19:59

Одна из сестер-близнецов, представляющих Азербайджан на I Евроиграх в соревнованиях по фехтованию, вышла в финал.

Как сообщает Report, в полуфинале Севиль Буньятова одержала победу над россиянкой Марго Рифкисс со счетом 15:9. В финале ее ждет поединок с полячкой Анжеликой Ватор.

***17:30

Представляющие Азербайджан на I Европейских играх "Баку-2015" сестры Севиндж и Севиль Буньятовы прошли в 1/4 финала.

Как сообщает Report, в 1/8 финала Севиль Буньятова одержала победу над россиянкой Марией Ридель - 15:9.

На очередной игре она встретится с Вассиликой Вугъюкой.

А Севиндж Буньятова одержала победу над итальянкой Ребеккой Гаргано - 15:7. Ее соперницей в 1/4 финала будет Алина Комащук.

Отметим, что еще одна представительница Азербайджана в 1/8 финала Сабина Микина приостановила борьбу, проиграв Яне Обинцевой со счетом 13:15.

***

В соревнованиях по фехтованию на I Евроиграх "Баку-2015" азербайджанские спортсмены прошли в очередной этап.

Как сообщает Report, двое из участвующих сегодня 4 фехтовальщиц прошли в 1/16, а двое - в 1/8 финала.

Севиндж Буньятова одержала победу во всех 5 играх, проведенных в группе А. В 1/16 финала она не провела встречу из-за отсутствия своей соперницы и сразу же перешла в 1/8 финала.

Что же касается Севиль Буньятовой, она второй завершила группу F. Одержавшая победу в 4-х из 5-ти игр в групповом этапе С.Буньятова в 1/16 финала должна обыграть полячку Мадлену Пастернак.

В 1/16 финала также прошла Фатима Ибрагимова, одержавшая победу в 3-х из 5-ти встреч в группе D.

На этом этапе фехтовальщица постарается одержать победу над итальянкой Ребеккой Гаргано. Победительница встретится с Севиндж Буньятовой в 1/8 финала.

Занявшая первое место в группе и перешедшая в очередной раунд Сабина Микина выступит сразу в 1/8 финала. Причина этого заключается в неучастии соперницы С.Микиной на соревнованиях в 1/16 финала.