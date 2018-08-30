Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Представлен промо-ролик II Европейских игр 2019, которые пройдут в столице Беларуси - в городе Минске.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнования, съемки промо-ролика проходили в Минске и Витебске. В нем задействована плеяда именитых белорусских спортсменов: Олимпийский чемпион Рио Владислав Гончаров, сборная Беларуси по пляжному футболу, сборная Беларуси по художественной гимнастике в групповом упражнении, многократный призёр чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике Екатерина Галкина, чемпион мира по велоспорту на треке Евгений Королек, сборная Беларуси по спортивной гимнастике, бронзовый призёр чемпионата мира в Пекине в беге на 100 метров с барьерами Алина Талай, бронзовый призер Европы в помещениях в прыжках в высоту Павел Селиверстов, а также баскетбольная сборная страны. Стрельбу из лука представил Павел Далидович.

Отметим, что II Европейские игры пройдут 21-30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах в Минске.

В играх примут участие более 4000 спортсменов из 50 стран, которые будут соревноваться за 201 комплект медалей в 15 видах спорта. Соревнования по 10 видам спорта будут носить лицензионный характер к Летним Олимпийским играм 2020 в Токио.

Напомним, что I Европейские игры 2015 проходили 12-26 июня в Баку.