​Посол Палестины: Проведение I Европейских игр в Баку - свидетельство динамичного развития Азербайджана

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Проведение I Европейских игр в Баку - свидетельство динамичного развития Азербайджана.

Об этом в интервью Report заявил посол Палестины в Азербайджане Насер Абдель Карим.

Посол отметил, что решение провести I Европейские игры в Азербайджане - это успех руководства страны, свидетельство прогресса, который проделал Азербайджан: "Азербайджан брал на себя и другие международные важные функции и всегда великолепно справлялся. Я уверен, что Европейские игры в Азербайджане пройдут очень зрелищно и станут хорошей возможностью и платформой представить Азербайджан всему миру и поместить его в центр внимания".

Отметим, что I Европейские игры пройдут в Азербайджане с 12 по 28 июня. На соревнованиях примут участие более 6 000 спортсменов из 50 стран Европы, которые сразятся в 20 видах спорта.