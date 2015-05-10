​Помощник президента Азербайджана: Мы продемонстрируем высокие стандарты проведения Европейских игр

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджанский народ очень серьезно готовится к Европейским играм. Это не только государственное мероприятие, это общенациональное мероприятие. Мы максимально постараемся воспользоваться проведением этого мероприятия, чтобы продемонстрировать всему миру национально-духовные ценности азербайджанского народа, его культуру, образ жизни народа, факт оккупации наших земель, политику, проводимую Азербайджаном в регионе на протяжении многих лет, отношения нашей страны со своими соседями". Как сообщает Report, об этом журналистам заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Он отметил, что в Азербайджане существует единая спортивная атмосфера: "Мы продемонстрируем высокие стандарты проведения Европейских игр. Организационный комитет во главе с руководителем Фонда Гейдара Алиева, уважаемой Мехрибан ханум Алиевой, функционирует очень эффективно и успешно. Государственные структуры и другие соответствующие организации тоже активно готовятся к проведению игр. И конечно, в связи с играми "Баку-2015" на каждого из нас ложится определенная ответственность".