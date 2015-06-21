​Парвиз Багиров: Я смог использовать лишь 60% потенциала

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ "Хотя к боям я готовился на все 100%, я смог использовать лишь 60% своего потенциала. Потому что долгое время находился вдали от ринга. Это показало себя как с психологической, так и с физической стороны. Зрители меня очень поддерживали, за что я им признателен. Верю, что мои дальнейшие бои будут легкими, и я смогу продемонстрировать прекрасную борьбу".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам отметил представитель Азербайджана на I Европейских играх Парвиз Багиров.

По словам П.Багирова, он знает своего соперника: "Василий Белоус из Молдовы очень сильный спортсмен. Он дважды участвовал в олимпийских играх. Я выходил с ним на ринг во время соревнований, прошедших в 2012 году в Казахстане. Тогда я стал победителем. Очередная моя встреча будет с боксером из Германии. В случае победы, я получу путевку в полуфинал. Естественно, я поставил перед собой цель выйти в финал. Каждый спортсмен выходит на ринг, чтобы стать чемпионом. И я не исключение. Я немало трудился. Если даст Бог, смогу завоевать золотую медаль".