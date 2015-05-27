Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Определились таэквондисты, которые представят Азербайджан на I Европейских играх.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Федерации таэквондо Азербайджана Ниямеддин Пашаев.

По его словам, Азербайджан представят на Европейских играх четыре спортсмена и столько же спортсменок. Это - Магомед Мамедов (58 кг), Айхан Тагизаде (68 кг), Милад Бейги Харчегани (80 кг) и новый чемпион мира Радик Исаев (+80 кг). Среди жещин на татами выйдут Патимат Акабарова (49 кг), Гюнай Агакишиева (57 кг), Фарида Азизова (67 кг) и Марина Тедеева (+67 кг).

По словам Н.Пашаева, повредивший в феврале ногу во время тренировок призер чемпионатов Европы и мира Рамин Азизов пока полностью не восстановился. По этой причине Р.Азизов примет участие на предстоящих в 2016 году в Рио-де-Жанейро Летних олимпийских играх лицензионного характера.

Отметим, что соревнования по таэквондо пройдут в Бакинском кристальном зале. Стартующая 16 июня борьба продлится 4 дня.