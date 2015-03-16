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    ​Определились соперники Азербайджана еще по одному виду спорта в Баку-2015

    Национальная сборная Азербайджана попала в группу А

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Определились соперники национальной сборной Азербайджана по пляжному футболу на первых Европейских играх Баку-2015. Как сообщает Report, Азербайджан попал в группу А со сборными Португалии, Швейцарии и Украины.

    В группе B встретятся национальные сборные России, Испании, Италии и Венгрии. Группы определились на сегодняшней жеребьевке. Жребий тянули Кристиан Карамбё и главный тренер национальной сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки.

    После результатов жеребьевки Просинечки отметил, что Азербайджан попал в более слабую группу по сравнению с другой группой.

    Отметим, что турнир по пляжному футболу состоится 24-28 июня. 

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