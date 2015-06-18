Обнародовано количество стран, вещающих I Европейские игры "Баку-2015"

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Проходящие в Баку l Европейские игры транслируются не только в Европе, но и во многих странах мира.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Международной телекомпании спортивного вещания (İSB) Маноло Ромеро.

По его словам, хотя в целом предусматривалось до 1000 часов вещания, получилось немного больше: "На сегодняшний день только посредством спутника объем вещания составил более 800 часов. Вещание также велось на арабском и персидском языках. Как результат этого, только в арабских странах за церемонией открытия следили более 10 млн. зрителей".

М.Ромеро заявил, что основная наша аудитория в Европе, и в настоящее время за соревнованиями следят 45 стран континента: "Церемонию открытия вещали в 45-ти странах мира, ее транслировали в 40 странах. Кроме того, Евроигры в целом вещали в 100 странах мира. 30 стран подключились в прямому эфиру и транслировали открытие Евроигр. В целом, в каждой стране ежедневно осуществляется 5.7-часовая трансляция. Вещание также производится с помощью цифровых каналов".