​Обнародована статистика проданных на Европейские игры билетов

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "Вчера был замечательный день. Посмотреть игры пришли около 30 тыс. зрителей. По играм было продано более 13 тыс. билетов. За последние 3 дня раскупили более 37 500 билетов".

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор по операциям Операционного комитета I Европейских игр "Баку-2015" Саймон Клегг.

По его словам, на сегодняшний день на церемонию закрытия уже продано около 48 тыс. билетов: "Это означает, что на сегодняшний день билетов для продажи нет. Вчера страну покинуло сравнительно большее количество спортсменов. На сегодня запланированы соревнования по 11-ти различным видам спорта".

С.Клегг добавил, что на прошедших вчера в 7 местах соревнованиях по 19 различным состязаниям средняя аудитория зрителей составила 84%: "В 6-ти секциях все места были заполнены на 100%. На сегодняшний день у нас 39 чемпионов".

По словам обладателя золотой медали на соревнованиях по кумитэ на I Европейских играх "Баку-2015" в весовой категории 60 кг Фирдовски Фарзалиева, хотя каратэ не является олимпийским видом спорта, по инициативе президента Ильхама Алиева данной области уделяется особое внимание.

Спортсмен также поделился чувствами, пережитыми во время победы: "Победа на играх была для нас важна, так как нам было необходимо поднять флаг здесь, на родине. Своей поддержкой и аплодисментами зрители придавали нам силу. Я выражаю признательность главному тренеру и всем, кто сыграл какую-либо роль в моей победе. Поздравляю всех, кто завоевал после меня золотые медали и желаю им дальнейших успехов".

По словам директора по коммуникациям BEGOC Джолина Гибсона, сегодня разыграют 21 золотую медаль.