"The New York Times" включила Европейские Игры в список важных спортивных событий 2015 года

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Популярная американская газета "The New York Times" включила Первые Европейские Игры "Баку-2015" в число важных событий следующего года.

Как сообщает Report со ссылкой на "The New York Times", газета отмечает, что в играх, которые пройдут с 12 по 28 июня, примут участие около 6000 атлетов, которые будут соревноваться в 20 видах спорта.

Кроме того, газета пишет, что Баку намерен показать себя как настоящий хозяин этих Игр, схожих с Панамериканскими, Всеафриканскими или Азиатскими Играми.

Помимо Европейских Игр, "The New York Times" включила в список важных спортивных событий следующего года такие соревнования, как ралли Монако, Уимблдон, финал НБА и т.д.