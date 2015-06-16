На I Европейских играх "Баку-2015" стартовали соревнования по боксу среди мужчин - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" стартовали соревнования по боксу среди мужчин.

Как сообщает Report, в соревнованиях 1/16 финала в весовой категории 52 кг англичанин Мухаммед Али победил молдаванина Александра Рисчана со счетом 3:0, представитель Венгрии Нандор Ксока сразил поляка Жозвика Мачиежи со счетом 3:0, а ирландец Джесси Майлз победил белорусского боксера Ивана Фигуренко также со счетом 3:0.

В весовой категории 60 кг представитель Грузии Отар Эраносян победил Артема Рамлава со счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала.

В 1/16 финала в весовой категории 91 кг ирландец Даррен О'Нил победил румына Ионут Житару (3:0), россиянин Садам Магомедов - литовца Тадаса Тамасаукаса (3:0), представитель Германии Албон Первизаж - молдаванина Виктора Иалимова (3:0), представитель Венгрии Адам Хамори - словака Эрика Тлканеса (3:0).