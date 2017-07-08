Логотип II Европейских игр будет официально представлен сегодня

Минск. 8 июля. REPORT.AZ/ Логотип II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси, будет представлен сегодня. Как сообщает командированный в Минск корреспондент Report, официальная презентация логотипа состоится сегодня в 19:00 по бакинскому времени в городе Александрия, где родился президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александрия находится в 250 км от столицы Беларуси Минска.

Идеей к созданию логотипа стал лозунг "Иди за мечтой". Символом евроигр станет папоротник в напоминание о легенде о прекрасном цветке папоротника, который цветет в летнюю ночь на Ивана Купала (праздник в честь летнего солнцестояния). По преданиям, у того, кто сумеет его найти, сбудутся все желания и мечты.

В связи с этим в рамках официального презентации лого будет отмечен народный праздник Купалье - один из древнейших народных праздников, посвященных солнцу и расцвету земли.

Официальным девизом II Евроигр будет девиз Bright Year, Bright You ("Яркий год, яркий ты").

Напомним, Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое состоялось в октябре 2016 года в Минске. I Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана Баку.