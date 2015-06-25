Коллазо Сотомайор: Я уверен, что завоюю золото

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана на I Европейских играх боксер Коллазо Сотомайор, вышедший в финал в соревнованиях по боксу, поделился радостью с журналистами.

Как сообщает Report, боксер, выступающий в весовой категории 64 кг, выразил уверенность в том, что завоюет золото.

"Своего соперника в финале не знаю. Никогда с ним не встречался. Однако я верю в себя. Уверен, что смогу взять золото", - отметил 30-летний боксер.

Отметим, что в полуфинале Коллазо Сотомайор одержал победу над украинцем Виктором Петровым со счетом 3:0. В решающей встрече его соперником будет итальянец Винченцо Мангиакапре.