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    Кёнуль Нуруллаева: Европейские игры ничуть не отстают от Олимпийских стандартов

    Были созданы невероятные условия на очень высоком уровне

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ "Нашей целью была организация игр на уровне Олимпийских стандартов". Как сообщает Report, об этом журналистам заявила руководитель азербайджанской делегации на Европейских играх Кёнуль Нуруллаева. 

    Она отметила, что I Европейские игры в Азербайджане ничуть не отстают от Олимпийских стандартов: "Азербайджан добился большого успеха. Проведение I Европейских игр, организация соревнований на высоком уровне дает основания сказать, что Азербайджан может принять более престижные соревнования. Были созданы невероятные условия на очень высоком уровне".

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