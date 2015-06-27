Кёнуль Нуруллаева: Европейские игры ничуть не отстают от Олимпийских стандартов

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ "Нашей целью была организация игр на уровне Олимпийских стандартов". Как сообщает Report, об этом журналистам заявила руководитель азербайджанской делегации на Европейских играх Кёнуль Нуруллаева.

Она отметила, что I Европейские игры в Азербайджане ничуть не отстают от Олимпийских стандартов: "Азербайджан добился большого успеха. Проведение I Европейских игр, организация соревнований на высоком уровне дает основания сказать, что Азербайджан может принять более престижные соревнования. Были созданы невероятные условия на очень высоком уровне".