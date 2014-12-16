​Глава Олимпийского комитета РФ: С интересом ожидаем Европейские Олимпийские Игры в Азербайджане

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Президент Олимпийского Комитета России Александр Жуков поделился мнением о предстоящих Европейских Олимпийских Играх-2015 в Баку.

Как сообщает Report, со ссылкой на "Российскую Газету", А.Жуков отметил, что Оргкомитет Игр периодически взаимодействует с ОКР, и комитет при необходимости помогает советами и консультациями.

"С интересом ждем эти Игры. В ряде международных федераций по видам спорта давно сверстанный календарь не стали переделывать под Баку. Сборная России в отдельных дисциплинах будет представлена лучшей молодежью. Станут ли Европейские игры таким же важным спортивным событием для континента, как Африканские, Азиатские или Панамериканские игры - это пока вопрос. Но все возможности для этого есть", - заявил глава ОКР.