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    ​Федерация бокса Азербайджана сделала заявление по поводу травмы Магомедрасула Меджидова

    Наги Сафаров: Врачи не разрешили нашему боксеру выйти на полуфинальную встречу

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Чемпион Европы и двукратный чемпион мира Азербайджана Магомедрасул Меджидов не выйдет на полуфинальную встречу на I Европейских играх "Баку-2015".

    Об этом Report сообщил генсек Федерации бокса Азербайджана Наги Сафаров.

    По его словам, причина заключается в травме спортсмена, который должен был выступить в весовой категории более 91 кг: "Во время предыдущего боя Меджидову рассекли бровь. По этой причине врачи не разрешили ему выйти в полуфинал".

    Отметим, что Магомедрасул Меджидов получил травму на встрече с грузином Михаилом Бахтидзе в 1/8 финала. Противник ударил его головой в бровь.

    На очередной встрече, после удара Али Демирезена, бровь М.Меджидова стала кровоточить. Хотя эта встреча завершилась победой азербайджанского боксера, его встречу в полуфинале с россиянином Гасаном Гимбатовым посчитали нецелесообразным.  

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