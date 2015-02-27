​Фарид Мансуров: Европейские игры - это успех Азербайджана

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджан будут представлять спортсмены по всем видам спорта и во всех весовых категориях. Это означает участие 24 спортсменов". Об этом заявил Report вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Фарид Мансуров.

Представитель Федерации отметил, что соревнования по борьбе состоятся в Спортивной арене имени Гейдара Алиева, где сейчас продолжаются подготовительные работы, поэтому там не проходят тренировки спортсменов: "Мы тренируемся на созданной Федерацией базе. Борцы недавно вернулись с Кубка мира, сейчас они восстанавливаются. Естественно, до игр там пройдут тренировки, чтобы спортсмены привыкли к обстановке".

Ф.Мансуров, являющийся членом Организационного комитета первых Европейских игр "Баку-2015", отметил, что сейчас идет подготовка к соревнованиям: "Это успех всего азербайджанского народа во главе с Президентом Ильхамом Алиевым. Президент проявляет большую заботу о спорте. Ярким примером этого является проведение игр в Баку. Скоро завершатся инфраструктурные проекты. От нас требуется, чтобы спортсмены хорошо подготовились. Руководство Федерации создало все необходимые условия для этого. С организационной точки зрения все дела в порядке. В Азербайджане ежегодно проводятся значимые турниры по различным видам спорта. Это является доказательством опыта Азербайджана в больших соревнованиях. Каждый приезжающий в Азербайджан спортсмен покидает нашу страну с чувством удовлетворения".