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    ​Факел I Европейских игр зажжен в Гейгеле - ФОТО

    Вслед за Гейгелем, факел зажгут в Гяндже

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Факел предстоящих в Азербайджане I Европейских игр сегодня доставлен в Гейгельский район. Как сообщает Report, шествие началось на районной Площади флага.

    Эстафету приняла кандидат в мастера спорта по баскетболу Тахмина Алиева. Преодолев расстояние в 3,3 км, факельщики достигли Центра Гейдара Алиева. На протяжении всего пути их восторженно приветствовали представители местной общественности.

    Напротив Центра Гейдара Алиева факел зажег преподаватель физической культуры средней школы №1 Вугар Ибрагимов.

    Зажженная символическая лампа будет находиться в районе до окончания игр.

    Отметим, что вслед за Гейгелем, факел будет зажжен в Гяндже. В амфитеатре в парковом комплексе Гейдара Алиева организуют фестиваль Огня. В настоящее время в связи с этим в Гяндже ведется подготовительная работа. Шествие будет стартовать в 18 часов.  

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