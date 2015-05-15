​Факел I Европейских игр зажжен в Гейгеле - ФОТО

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Факел предстоящих в Азербайджане I Европейских игр сегодня доставлен в Гейгельский район. Как сообщает Report, шествие началось на районной Площади флага.

Эстафету приняла кандидат в мастера спорта по баскетболу Тахмина Алиева. Преодолев расстояние в 3,3 км, факельщики достигли Центра Гейдара Алиева. На протяжении всего пути их восторженно приветствовали представители местной общественности.

Напротив Центра Гейдара Алиева факел зажег преподаватель физической культуры средней школы №1 Вугар Ибрагимов.

Зажженная символическая лампа будет находиться в районе до окончания игр.

Отметим, что вслед за Гейгелем, факел будет зажжен в Гяндже. В амфитеатре в парковом комплексе Гейдара Алиева организуют фестиваль Огня. В настоящее время в связи с этим в Гяндже ведется подготовительная работа. Шествие будет стартовать в 18 часов.