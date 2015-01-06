​"Eurosport" подготовил репортаж о встрече Азербайджан-Франция и I Европейских Олимпийских играх

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Телеканал "Eurosport" подготовил и показал подробный репортаж о дружеской встрече борцов из Азербайджана и Франции, которая прошла 4 января в Париже. Как сообщает Report, в сюжете говорилось и о том, что сборная Азербайджана по борьбе одна из самых сильных команд в мире.

За выступлением спортсменов следила первая леди Азербайджана, председатель оргкомитета I Европейских Олимпийских игр "Баку-2015" Мехрибан Алиева. На встрече также присутствовали госсекретарь Франции по делам спорта Тьерри Брайар, президент Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) Ненад Лалович, члены парламента и правительства Франции, а также представители спортивного сообщества.

Отмечалось, что встреча прошла в зимнем цирке, который является одной из самых известных в Париже арен. В репортаже подробно рассказывалось о спортивной жизни Азербайджана и о предстоящих I Европейских Олимпийских играх "Баку-2015".

I вице-президент федерации борьбы Азербайджана, член правления Международной федерации борьбы Намик Алиев рассказал, что этот вид спорта очень популярен в Азербайджане. Он также отметил, что в апреле в Баку пройдут соревнования тестового характера в рамках I Европейских Олимпийских игр "Баку-2015". В конце были продемонстрированы кадры, посвященные спортивной жизни Азербайджана и предстоящим играм "Баку-2015".

Отметим что, товарищеская встреча закончилась со счетом 9:1 в пользу нашей команды.