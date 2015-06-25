Президент Ильхам Алиев вручил победившему на Евроиграх Теймуру Мамедову золотую медаль

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил медали спортсменам, одержавшим победу на соревнованиях по боксу в рамках I Европейских игр "Баку-2015".

Как сообщает Report, в финальной игре ведущий борьбу в весовой категории 81 кг азербайджанский боксер Теймур Мамедов одержал победу над итальянцем Валентино Манфредониани и поднялся на самую высокую ступень почетного пьедестала.

Затем состоялась церемония награждения.

В честь победителя прозвучал государственный гимн Азербайджана, был поднят государственный флаг страны.

***20:28

На I Европейских играх "Баку-2015" Азербайджан завоевал 15-ю золотую медаль.

Как сообщает Report, ведущий борьбу в весовой категории 81 кг боксер Теймур Мамедов на финальной встрече одержал победу над итальянцем Валентино Манфредониани со счетом 3:0.

За игрой боксеров также следили президент Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены семьи.

**14:13

Представляющий Азербайджан на I Европейских играх "Баку-2015" Эльвин Мамишзаде вышел в финал.

Как сообщает Report, на полуфинальной встрече в весовой категории 52 кг 23-летний спортсмен одержал победу над Хамзой Тубой со счетом 2:1.

На решающей встрече его соперником будет победитель поединка Вильям Танко (Словакия) - Винчензо Пикальди (Италия).

Отметим, что до этого Теймур Мамедов вышел в финал (81 кг).

*** 13:14

На I Европейских играх "Баку-2015" Азербайджан завоевал еще одну медаль.

Как сообщает Report, в женских соревнованиях по боксу в весовой категории 54 кг Анна Алимарданова стала обладательницей бронзовой медали.

На пути к финалу она проиграла россиянке Елене Савельевой - 0:3. Не сумевшей пройти в финал А.Алимардановой пришлось довольствоваться третьим местом.

*** 11:24

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в соревнованиях по боксу на I Евроиграх "Баку-2015" по 5 весовым категориям определятся первые финалисты и победители.

Как сообщает Report, в решающий бой за золотую медаль выйдет азербайджанский боксер Теймур Мамедов.

В весовой категории 81 кг он встретится с итальянцем Валентино Манфредониа.

Финальная встреча состоится в 19:45.

В полуфинале борьбу за медаль будут вести 3 азербайджанских боксера.

В весовой категории 52 кг Эльвин Мамишзаде встретится с представителем Германии Хамзой Туба.

Бой начнется в 13:30. На пути к финалу Коллазо Сотомайор постарается обыграть украинца Виктора Петрова.

Борьба соперников в весовой категории 64 кг начнется в 14:45.

Что же касается выступающего в весовой категории более 91 кг Мухаммедрасула Меджидова, из-за полученной травмы выйти на ринг он не сможет.

Выход в полуфинал азербайджанского спортсмена посчитали нецелесообразным из-за рассеченной на предыдущей встрече брови.

Что же касается азербайджанской боксерши Анны Алимардановой, она выйдет на полуфинальную встречу.

В соревнованиях среди женщин она встретится с россиянкой Еленой Савельевой (54 кг). Встреча начнется в 12:30.

Отметим, что соревнования по боксу на I Европейских играх "Баку-2015" завершатся 27 июня.