Президент Ильхам Алиев вручил победившему на Евроиграх Теймуру Мамедову золотую медаль

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил медали спортсменам, одержавшим победу на соревнованиях по боксу в рамках I Европейских игр "Баку-2015".
Как сообщает Report, в финальной игре ведущий борьбу в весовой категории 81 кг азербайджанский боксер Теймур Мамедов одержал победу над итальянцем Валентино Манфредониани и поднялся на самую высокую ступень почетного пьедестала.
Затем состоялась церемония награждения.
В честь победителя прозвучал государственный гимн Азербайджана, был поднят государственный флаг страны.
***20:28
На I Европейских играх "Баку-2015" Азербайджан завоевал 15-ю золотую медаль.
Как сообщает Report, ведущий борьбу в весовой категории 81 кг боксер Теймур Мамедов на финальной встрече одержал победу над итальянцем Валентино Манфредониани со счетом 3:0.
За игрой боксеров также следили президент Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены семьи.
**14:13
Представляющий Азербайджан на I Европейских играх "Баку-2015" Эльвин Мамишзаде вышел в финал.
Как сообщает Report, на полуфинальной встрече в весовой категории 52 кг 23-летний спортсмен одержал победу над Хамзой Тубой со счетом 2:1.
На решающей встрече его соперником будет победитель поединка Вильям Танко (Словакия) - Винчензо Пикальди (Италия).
Отметим, что до этого Теймур Мамедов вышел в финал (81 кг).
*** 13:14
На I Европейских играх "Баку-2015" Азербайджан завоевал еще одну медаль.
Как сообщает Report, в женских соревнованиях по боксу в весовой категории 54 кг Анна Алимарданова стала обладательницей бронзовой медали.
На пути к финалу она проиграла россиянке Елене Савельевой - 0:3. Не сумевшей пройти в финал А.Алимардановой пришлось довольствоваться третьим местом.
*** 11:24
Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в соревнованиях по боксу на I Евроиграх "Баку-2015" по 5 весовым категориям определятся первые финалисты и победители.
Как сообщает Report, в решающий бой за золотую медаль выйдет азербайджанский боксер Теймур Мамедов.
В весовой категории 81 кг он встретится с итальянцем Валентино Манфредониа.
Финальная встреча состоится в 19:45.
В полуфинале борьбу за медаль будут вести 3 азербайджанских боксера.
В весовой категории 52 кг Эльвин Мамишзаде встретится с представителем Германии Хамзой Туба.
Бой начнется в 13:30. На пути к финалу Коллазо Сотомайор постарается обыграть украинца Виктора Петрова.
Борьба соперников в весовой категории 64 кг начнется в 14:45.
Что же касается выступающего в весовой категории более 91 кг Мухаммедрасула Меджидова, из-за полученной травмы выйти на ринг он не сможет.
Выход в полуфинал азербайджанского спортсмена посчитали нецелесообразным из-за рассеченной на предыдущей встрече брови.
Что же касается азербайджанской боксерши Анны Алимардановой, она выйдет на полуфинальную встречу.
В соревнованиях среди женщин она встретится с россиянкой Еленой Савельевой (54 кг). Встреча начнется в 12:30.
Отметим, что соревнования по боксу на I Европейских играх "Баку-2015" завершатся 27 июня.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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