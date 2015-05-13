Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ До начала I Европейских игр "Баку-2015" остается 30 дней.

Как сообщает Report, по этому случаю своими мыслями относительно подготовки к играм поделился гендиректор по операциям Операционного комитета (BEGOC) Саймон Клегг.

Он назвал Европейские игры очень удивительным и прекрасным событием, подготовка к которым велась в исключительно короткие сроки.

Гендиректор отметил, что в случае, когда в большинстве стран подготовка к Олимпийским играм требует 7 лет, в Азербайджане этот срок составил всего 30 месяцев.

"Мы проведем церемонию открытия, которая будет достойна не только нашего континента, но и оставит свое наследие для спорта в Европе", - сказал гендиректор. Он добавил, что все уже готово к незабываемому лету, которое запомнится соревнованиями на высоком уровне.

Отметим, что на предстоящих 12-28 июня I Европейских играх "Баку-2015" будут бороться более 6000 спортсменов по 20-ти видам спорта.