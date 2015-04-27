Бакинский центр водных видов спорта - РЕПОРТАЖ

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Одной из спортивных арен, где пройдут соревнования во время I Европейских игр, является Бакинский центр водных видов спорта.

Как сообщает Report, можно сказать, что центр готов к эксплуатации.

Церемония открытия объекта состоялась 20 апреля. В настоящее время ведутся последние работы, после чего объект сдадут Операционному комитету I Европейских игр "Баку-2015" (BEGOC). К строительству спортивного объекта, проект которого был подготовлен в декабре 2012 года, приступили с января 2013 года. Дизайн и архитектура центра принадлежат корейской и испанской компаниям. Протяженность центра составляет 220, ширина - 150, а высота - 35 метров. Здание соответствует всем стандартам и может эксплуатироваться как минимум 50 лет.

На первом этаже трехэтажного спортивного сооружения построены три бассейна. Основной бассейн предусмотрен для плавания и синхронного плавания. Вместимость бассейна длиной 50, шириной 25 метров составляет 3 200 000 литров воды.

Другим бассейном воспользуются для прыжков в воду. На краю бассейна установлены платформы для прыжков с высоты 1; 3; 5; 7,5 и 10 метров. Длина бассейна составляет 25 метров, ширина - 20, а глубина - до 5 метров.

На данном этаже также действует бассейн для тренировок. Он состоит из 2-х частей. Глубина бассейна длиной 51,5, шириной 25 метров меняется. В среднем она составляет 2 метра.

За соревнованиями здесь одновременно могут следить 6000 зрителей. На 2-м и 3-м этажах центра установлены трибуны. Вход сюда будет доступен как для зрителей, так и для представителей медиа и VİP-гостей. Кроме того, здесь предусмотрены специальные места для инвалидов, которые также смогут следить за соревнованиями.

В заявлении журналистам главный менеджер парка Европейских игр Том Бутчер сказал, что в здании действуют также spa-центры и рестораны: "Здание построено в соответствии с современными технологиями. В частности, здесь установлены экономичные отопительная и вентиляционная системы".

По словам Т.Бутчера, бассейны соответствуют олимпийским стандартам и стандартам Международной федерации плавания. В объекте также установлены современные системы освещения для проведения вещания в соответствии с международными стандартами.

Отметим, что во время I Европейских игр соревнования по синхронному плаванию в Бакинском центре водных видов спорта запланированы на 12-16 июня, по прыжкам в воду - на 18-21 июня, а по плаванию - на 23-27 июня.