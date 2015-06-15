​Азербайджанские гребцы будут бороться за медали

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ На первых Европейских играх "Баку-2015" продолжаются соревнования по гребле. Как сообщает Report, сегодня определятся победители 5 комплектов медалей в соревнованиях на байдарке и каноэ.

За медали будут бороться мужчины на байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров, на байдарке-двойке на дистанции 1000 метров, на каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров, на каноэ-двойке на дистанции 1000 метров, женщины - на байдарке-четверке на дистанции 500 метров. Азербайджан будет представлен только на соревнованиях на байдарке-двойке на дистанции 1000 метров. За медали будут бороться Сергей Безуглый и Алексей Купин.

Кроме этой пары, среди мужчин Мирназим Джавадов примет участие в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 200 метров, Валентин Демьяненко - в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 200 метров, среди женщин Инна Осипенко-Родомская - в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 200 метров.

Соревнования стартуют в 10:00.