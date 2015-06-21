​Азербайджанская гимнастка Марина Дурунда завершила выступление с обручем без медали

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ На I Европейских играх "Баку-2015" завершились индивидуальные выступления с обручем в соревнованиях по художественной гимнастике среди женщин.

Как сообщает Report, азербайджанская гимнастка Марина Дурунда не смогла завоевать медаль.

Она с 17.800 баллами заняла 5-е место. Россиянка Маргарита Мамун с 18,850 баллами завоевала золотую медаль, Мелитина Станюта из Беларуси с 18,500 баллами стала обладателем серебряной медали, израильтянка Нета Ривкин с 18,150 баллами завоевала бронзу.