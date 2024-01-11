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Япония отложила запуск миссии по исследованию Фобоса на 2026 год

Япония отложила запуск миссии по исследованию Фобоса на 2026 год Запуск японской миссии по сбору образцов грунта со спутника Марса - Фобоса - и возвращению их на Землю, ранее запланированный на конец 2024 года, перенесен на 2026 год.
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11 января 2024 г. 20:29
Япония отложила запуск миссии по исследованию Фобоса на 2026 год

Запуск японской миссии по сбору образцов грунта со спутника Марса - Фобоса - и возвращению их на Землю, ранее запланированный на конец 2024 года, перенесен на 2026 год.

Как передает Report со ссылкой на Space News, об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

JAXA связала перенос миссии Martian Moons eXploration (MMX) с необходимостью проверить возможности новой ракеты-носителя H3, на которой должна стартовать японская автоматическая межпланетная станция, и дополнительно проверить автоматическую межпланетную станцию на Земле.

"В связи с необходимостью оценки результатов тестового пуска (новой японской ракеты) ракеты H3 и учитывая важность обеспечения достаточного времени для предварительной проверки MMX на земле, график запусков японских ракет был пересмотрен", - передает Space News.

MMX - это космический корабль весом около 4 тонн, несущий набор инструментов, в том числе разработанных с участием NASA, для изучения Марса и двух его спутников - Фобоса и Деймоса.

Первоначально запуск MMX планировалось осуществить в сентябре 2024 года. Зонд должен был выйти на орбиту вокруг Марса в августе 2025 года и оставаться там в течение трех лет, прежде чем отправиться обратно на Землю и вернуться в сентябре 2029 года.

Решение отложить миссию MMX до 2026 года также связано со следующим доступным окном для запуска миссии к Марсу.

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