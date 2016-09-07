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    В Турции на Гурбан-байрам в жертву будет принесен бык весом в 2,2 тонны - ФОТО

    Сообщается, что в хозяйстве Муфита Гюрсеса есть еще один такой бык

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Бизнесмен из Анкары купил породистого быка весом 2 207 кг, который содержался на протяжении 6 лет в селе Аладжа турецкого района Чорум.

    Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, бизнесмен Бюлент Болат принесет в жертву быка по кличке "Шахин" на Гурбан-байрам. 

    Быка вырастил фермер по имени Муфит Гюрсес. Он отметил, что в его хозяйстве есть еще один бык по кличке "Рокки", который весит 1,5 тонны: "Я уверен, что до следующего праздника его вес превысит 2 тонны. "Рокки" продам в следующем году". 

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