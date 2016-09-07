В Турции на Гурбан-байрам в жертву будет принесен бык весом в 2,2 тонны - ФОТО

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Бизнесмен из Анкары купил породистого быка весом 2 207 кг, который содержался на протяжении 6 лет в селе Аладжа турецкого района Чорум.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, бизнесмен Бюлент Болат принесет в жертву быка по кличке "Шахин" на Гурбан-байрам.

Быка вырастил фермер по имени Муфит Гюрсес. Он отметил, что в его хозяйстве есть еще один бык по кличке "Рокки", который весит 1,5 тонны: "Я уверен, что до следующего праздника его вес превысит 2 тонны. "Рокки" продам в следующем году".