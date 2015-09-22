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    В Англии выбрали человека с самым уродливым лицом - ФОТО

    В английском графстве Камбрия прошел чемпионат мира по гримасничанью

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В английском местечке Эгремонт, что в графстве Камбрия, прошел чемпионат мира по гримасничанью.

    Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, чтобы стать чемпионом мира по гримасничанью, конкурсанты делают все возможное. В этом году чемпионат закончился неожиданно – "перегримасничали" 16-кратного чемпиона. Победителем среди мужчин стал Гордон Блеклок, обойдя гуру кривлянья Томми Маттинсона. На протяжении шестнадцати лет мужчины - главные соперники. Среди женщин второй раз подряд победила Клэр Спеддинг.

    Конкурс на самое уродливое лицо берет свое начало еще с 13 века – это одна из народных забав графства на ежегодной ярмарке. Конкурсантам нельзя использовать макияж. По традиции, делать уродливое лицо нужно с хомутом на шее. 

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