В Англии выбрали человека с самым уродливым лицом - ФОТО

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В английском местечке Эгремонт, что в графстве Камбрия, прошел чемпионат мира по гримасничанью.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, чтобы стать чемпионом мира по гримасничанью, конкурсанты делают все возможное. В этом году чемпионат закончился неожиданно – "перегримасничали" 16-кратного чемпиона. Победителем среди мужчин стал Гордон Блеклок, обойдя гуру кривлянья Томми Маттинсона. На протяжении шестнадцати лет мужчины - главные соперники. Среди женщин второй раз подряд победила Клэр Спеддинг.

Конкурс на самое уродливое лицо берет свое начало еще с 13 века – это одна из народных забав графства на ежегодной ярмарке. Конкурсантам нельзя использовать макияж. По традиции, делать уродливое лицо нужно с хомутом на шее.