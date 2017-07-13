Ученые определили страны с самым ленивым и подвижным населением

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Ученые Стенфордского университета использовали данные со смартфонов, чтобы определить страны с самым ленивым и подвижным населением.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в исследовании приняло участие 717 тыс. мужчин и женщин из 111 стран мира, чьи привычки ходить пешком изучались в течение 95 дней.

При помощи акселерометров, которыми оснащены все современные смартфоны, ученые смогли оценивать число совершаемых человеком шагов. Выяснилось, что среднее число шагов для граждан исследуемых стран составило 4961 в день.

Наибольшее число шагов ежедневно делают жители Гонконга (6880) и Китая (6189), наиболее "ленивые" страны – Малайзия (3963), Саудовская Аравия (3807) и Индонезия (3513).

Ученые отметили, что среднее число шагов не связано со средними показателями ожирения в отдельных странах.