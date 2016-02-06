​СМИ: Средняя зарплата сотрудников Google составляет 230 тысяч долларов США в год

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Средняя заработная плата сотрудников в Google составляет 160 тысяч фунтов стерлингов (более 230 тысяч долларов) в год, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Выплаты сотрудникам Google в минувшем году достигли более 562 миллиона фунтов стерлинга (816,5 млн. долларов США) для почти двух тысяч сотрудников британского отделения", - говорится в сообщении издания DailyMail.

Газета отмечает, что в последнее время компания расширяется, так за минувшие 18 месяцев на работу были наняты более 500 человек. При этом за последний отчетный период большая часть доходов Google была направлена на финансирование маркетинговых сервисов в отделениях Европы и Ирландии. Корпоративные налоги там составляют 12,5% в отличие от Великобритании – 20%, отмечает издание.

В США работа в Google в мировом центре высоких технологий - Кремниевой долине считается одной из самых высокооплачиваемых в мире.