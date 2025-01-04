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Сегодня Солнце будет находиться на минимальном расстоянии от Земли

Сегодня Солнце будет находиться на минимальном расстоянии от Земли 4 января жители нашей планеты смогут наблюдать самый большой солнечный диск в 2025 году. Солнце будет находиться на минимальном расстоянии от Земли.
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4 января 2025 г. 10:15
Сегодня Солнце будет находиться на минимальном расстоянии от Земли

4 января жители нашей планеты смогут наблюдать самый большой солнечный диск в 2025 году. Солнце будет находиться на минимальном расстоянии от Земли.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Московский планетарий.

"4 января - Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году", – говорится в сообщении.

Астрономы утверждают, что в этом году произойдут два лунных и два солнечных затмения. Лунные затмения будут наблюдаться 14 марта и 7 сентября, а солнечные - 29 марта и 21 сентября.

16 января будут самые лучшие условия для наблюдения Марса. Это явление называется "противостояние Марса", когда планета подойдет к Земле на самое благоприятное расстояние.

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Версия на английском языке Astronomical spectacle: Earth reaches perihelion, offering breathtaking views of the Sun

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