Сегодня Солнце будет находиться на минимальном расстоянии от Земли

4 января жители нашей планеты смогут наблюдать самый большой солнечный диск в 2025 году. Солнце будет находиться на минимальном расстоянии от Земли.

4 января жители нашей планеты смогут наблюдать самый большой солнечный диск в 2025 году. Солнце будет находиться на минимальном расстоянии от Земли.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Московский планетарий.

"4 января - Земля в перигелии, на самом близком расстоянии от Солнца, это позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2025 году", – говорится в сообщении.

Астрономы утверждают, что в этом году произойдут два лунных и два солнечных затмения. Лунные затмения будут наблюдаться 14 марта и 7 сентября, а солнечные - 29 марта и 21 сентября.

16 января будут самые лучшие условия для наблюдения Марса. Это явление называется "противостояние Марса", когда планета подойдет к Земле на самое благоприятное расстояние.